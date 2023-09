Violenza su donne: Stefani (Lega), ‘vigore Codice rosso rafforzato è segnale importante e dovuto’

Settembre 30, 2023

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Mai più femminicidi e mai più donne sole. È sempre stato ed è l’impegno della Lega e della collega Giulia Bongiorno. L’entrata in vigore, oggi, del Codice Rosso rafforzato è un segnale tanto importante quanto dovuto. Lo ribadiamo: bisogna agire tempestivamente e incoraggiare le donne a rivolgersi con fiducia allo Stato. La drammaticità dell’incremento dei femminicidi ci spinge a fare di più. La Lega continua a garantire la sua collaborazione e la totale disponibilità verso un maggiore sostegno alle donne in difficoltà”. Così in una nota la senatrice Erika Stefani, capogruppo della Lega in commissione Giustizia.