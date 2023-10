Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott (Adnkronos) – “Per contrastare la violenza sulle donne è indispensabile operare sul piano della cultura: l’educazione affettiva delle bambine e dei bambini è essenziale: a 18 anni, come pretende la destra, è tardi. L’inviolabilità del corpo femminile non si è imposta nella nostra cultura non con l efficacia simbolica necessaria: basti pensare che è molto più efficace quella della proprietà privata”. Lo dice Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.