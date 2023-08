Violenza su donne: Zanella (Avs), ‘Giambruno studi prima di parlare’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago (Adnkronos) – “Educazione delle ragazze!!! Il problema è semmai quella dei ragazzi che ancora non si sono liberati degli stereotipi di genere più beceri. Evidentemente manca nelle famiglie e nella scuola la necessaria formazione ed educazione sessuale e sentimentale”. Lo dice Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

“Ma il problema non si risolve riducendo la libertà delle donne giovani e meno giovani, come fa intendere il conduttore Andrea Giambruno, semmai pretendendo che non ci siano luoghi e situazioni in cui la violenza maschile possa agire impunemente e culturalmente legittimata. Insomma il compagno della presidente Meloni studi un po’ prima di parlare, visto il suo ruolo e prima ancora il suo mestiere”, aggiunge.