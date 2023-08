Violenza su donne: Zanella, ‘pronti a confronto con maggioranza ma non bastano norme penali’

Agosto 20, 2023

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Ribadiamo la disponibilità al confronto e alla rapida approvazione del ddl del Governo che introduce nuove norme per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica, ovvio che noi ci siamo. Ma i baldi giovanotti di governo e maggioranza non pensino che si risolva tutto con le norme penali. È infatti necessario un salto di qualità per contrastare, prevenire e reprimere violenze, stupri, femminicidi”. Lo afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera.

“Il prezzo che le donne pagano per affermare la propria libertà e indipendenza dal potere maschile -aggiunge- è troppo alto, inaccettabile: ogni giorno una donna viene ammazzata, è una vera guerra. Perciò ribadiamo, altresì, la necessità di coinvolgimento e finanziamento dei centri antiviolenza, di linee guida per gli Enti locali e soprattutto una campagna seria e capillare di educazione nelle scuole e di formazione delle e degli operatori, a partire dai magistrati e Forze dell’Ordine: occorre, insomma, che il Governo stanzi risorse adeguate nella prossima legge di Bilancio”.