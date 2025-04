Violenza sulle donne, Pionati: ”Come un’onda’ dimostra ruolo del servizio pubblico”

1 Aprile 2025

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Si conclude la nostra campagna ‘Come un’onda contro’ la violenza alle donne, attraverso la quale ho voluto dare un senso meno effimero alla mia direzione e dimostrare l’importanza del servizio pubblico per il Paese”. Lo dice il direttore di Rai Radio1 e Gr1 Francesco Pionati, in un editoriale in cui fa un bilancio della campagna di sensibilizzazione itinerante contro al violenza sulle donne ‘Come un’onda’, giunta al gran finale.

“La nostra onda è cresciuta oltre ogni ragionevole previsione, e di questo ringrazio dal profondo del cuore tutti i colleghi che si sono impegnati senza risparmio. Il nostro obiettivo illustrato al Capo dello Stato e al Santo Padre è stato sempre lo stesso: rispondere all’emergenza dei femminicidi e delle violenze di genere attraverso un’opera costante di educazione e di crescita delle giovani generazioni”, spiega Pionati in un post su X.

“Perché -aggiunge il direttore di Rai Radio1- reprimere un fenomeno senza sradicare gli stereotipi sui quali alligna servirebbe a poco. La Rai continuerà come sempre su questa strada, specie in un’epoca di grandi rivolgimenti nella quale diritti che sembravano acquisiti devono essere ogni giorno riconquistati”.