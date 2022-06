Virtus Bologna vince gara 5, Olimpia Milano avanti 3-2

Giugno 16, 2022

(Adnkronos) – La Virtus Bologna batte l’Olimpia Milano per 84-78 in gara 5 della finale scudetto e tiene aperta la serie. Milano conduce 3-2 e sabato 18 giugno gioca in casa gara 6. Bologna scappa sul +12 nel primo quarto, trascinata da Mouhammadou Jaiteh che prima dell’intervallo firma tutti i suoi 17 punti. Milano torna in carreggiata e nel quarto periodo – con Nicolò Melli (20 punti) e Sergio Rodriguez (18) – mette la testa avanti per la prima volta. Nel finale Bologna si appoggia a Toko Shengelia (15 punti), che in difesa regala una stoppata eccezionale, e conduce la vittoria in porto: 3-2 per Milano, si torna in campo sabato al Forum di Assago.