Visibilia: accordo raggiunto con Agenzia Entrate su srl in liquidazione (2)

Agosto 29, 2023

(Adnkronos) – L’accordo – raggiunto nei tre mesi previsti dalla legge dopo un intenso scambio con il Fisco e la pretesa di precise modalità di pagamento e scadenze – sarà analizzato nei prossimi giorni dal giudice Guendalina Pascale. Nel piano sotteso alla ristrutturazione dei debiti, presentato dai legali della srl anche al commissario giudiziale Barbara Rovati, si faceva presente come gli aderenti agli accordi “sono titolari di crediti verso Visibilia pari al 67,37% dell’intera esposizione debitoria” e, pertanto, le maggioranze previste per legge per l’omologazione risultano “ampiamente superate” e con l’adesione del Fisco alla proposta di transazione, tale percentuale “si attesterebbe all’87,85%”.

Con il via libera del giudice all’accordo sui debiti di Visibilia srl, la procura potrebbe revocare l’istanza di liquidazione, come già avvenuto per altri rami del gruppo, e cadrebbe l’accusa di bancarotta. La pm Maria Giuseppina Gravina e il procuratore aggiunto Laura Pedio continuano però a lavorare sull’ipotesi di falso in bilancio che vede sei indagati, tra cui la ministra Santanché.

E altri fronti restano aperti. Il prossimo 31 agosto 2023 è in agenda il consiglio di amministrazione di Visibilia Editore per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno, il 14 settembre invece Il 14 settembre è prevista l’udienza civile del procedimento aperto da alcuni soci di minoranza nei confronti di Visibilia Editore, mentre il 27 settembre l’altra società della galassia fondata dalla ministra, Visibilia Concessionaria, dovrà affrontare l’udienza fallimentare, con una richiesta di composizione negoziata della crisi.