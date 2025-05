Visibilia: difesa chiede tempo per studio nuove contestazioni, udienza rinviata al 10/6

13 Maggio 2025

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – “Questo nuovo capo d’imputazione, che abbiamo conosciuto solo oggi, a nostro modesto avviso rappresenta delle nuove contestazioni per cui chiediamo di avere tempo di studiare”. E’ con questa richiesta che l’avvocata Antonella Augemeri, legale dell’ex consigliere di amministrazione di Visibilia Massimo Cipriani, si è rivolta al Tribunale di Milano per chiedere un rinvio dell’udienza del processo per falso in bilancio che vede tra gli imputati anche la ministra del Turismo Daniela Santanché. Modifiche che non cambiano il quadro accusatorio nei confronti della ministra, ma solo di alcuni degli indagati.

Rinvio concesso dal Tribunale di Milano che, alla luce del capo di imputazione ‘riformulato’ dalla Procura, ha fatto notare l’assenza dell’elezione del domicilio per alcuni indagati e quindi la necessità di fissare una nuova data. Si torna in aula il prossimo 10 giugno quando a prendere la parola saranno le difese e si potrebbe esaurire la fase delle eccezioni preliminali e quindi la fase predibattimentale.

“Siamo di fronte a una questione abbastanza complicata. Se per i pm questa è una precisazione del capo d’imputazione, per noi difensori non è così: si parla di bilancio consolidato e non d’esercizio (per gli anni 2021-2022, ndr) da qui la necessità di guardare bene l’atto depositato solo ora. Starà al Tribunale stabilire se si tratta di una modifica, di un’integrazione o invece di una nuova contestazione come pensiamo noi che ci darebbe la possibilità anche di accedere a riti alternativi o a rivedere la lista dei testimoni” conclude l’avvocata.