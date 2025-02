Visibilia: Faraone, ‘Santachè sfiduciata da sua maggioranza e da Meloni’

25 Febbraio 2025

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Normalmente le mozioni di sfiducia sono un boomerang per le opposizioni perché compattano la maggioranza. Santanchè in questo caso è riuscita a smentire questa considerazione: noi sappiamo che la mozione di sfiducia non sarà approvata, ma chiunque si è accorto che la ministra Santanchè non è sfiduciata da coloro che hanno presentato questa mozione ma dalla sua stessa maggioranza, dalla premier Meloni”. Lo dice il capogruppo di Iv alla Camera, Davide Faraone, nelle dichiarazioni di voto sulla sfiducia nei confronti della ministra Daniela Santanchè.

“Non è che se cita continuamente la premier e dice quanto è brava e bella, cambia la situazione. Abbiamo visto tutti come la premier ha deciso Delmastro sui social. A lei no. E lei che chiedeva le dimissioni pure di Babbo Natale, oggi è vittima della legge del contrappasso”, rimarca.

“Santanchè? Santa de che? Lei si è sempre vantata di come si veste. Lei vada in giro come vuole ma il problema è il barboncino che quando morde la borsa, diventa una borsa taroccata e colei che è l’emblema della borse griffate a quella delle borse taroccate… Ci aspettiamo che quereli Pascale, il vucumprà Maradona: dopo che ci ha fatto una testa così sugli immigrati irregolari e poi compra le borse, se sarà dimostrato, dal vucumprà Maradona”.