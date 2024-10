Visibilia: giudice malata, udienza Santanché rinviata al 30 ottobre

17 Ottobre 2024

Milano, 17 ott. (Adnkronos) – Per un’indisposizione della giudice di Milano Anna Magelli salta l’udienza preliminare dell’inchiesta su Visibilia Editore che vede indagate per falso in bilancio 17 persone (più tre società) tra cui la ministra del Turismo Daniela Santanché. Oggi era attesa la discussione della procura, affidata ai pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, che slitta all’udienza del 30 ottobre.