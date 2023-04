Visibilia: giudici Milano, ‘più tempo per valutare superamento crisi’

Aprile 3, 2023

Milano, 3 apr. (Adnkronos) – Il tribunale civile di Milano scioglie la riserva, assunta all’udienza del 30 marzo scorso, e concede altro tempo – così come chiesto dal curatore speciale e dalla procura – nel procedimento che riguarda la continuità aziendale di Visibilia Editore, società che in passato aveva come primo azionista il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Il collegio presieduto dal giudice Amina Simonetti rileva come “la recente sostituzione dei componenti dell’organo di gestione non è in sé dato sufficiente allo stato per ritenere superati gli aspetti di obiettiva difficoltà che hanno coinvolto la gestione di Visibilia Editore” e come “Solo dall’azione concreta dei nuovi amministratori si potrà invero esprimere una valutazione di adeguatezza; in particolare va verificato l’andamento del business plan 2023-2025 elaborato da Epyon e fatto proprio dal nuovo management”.

Risulta, inoltre, “necessario” – scrive il collegio – “attendere il risultato dell’assemblea di Visibilia Editore” convocata per il 25 maggio per constatare se effettivamente le risorse di 800.000 euro previste dal business plan “saranno disponibili per sostenere il progetto di superamento della crisi e di attuazione del nuovo programma imprenditoriale di rilancio e se i maggiori soci di riferimento, i cui esponenti stanno nell’attuale cda, effettivamente intendano, come hanno dichiarato gli amministratori nella relazione 21 marzo, ‘investire in proprio senza avvalersi di strumenti finanziari che tendono a diluire la compagine azionaria diminuendone in termini assoluti il valore’.

Per questo il tribunale – Sezione specializzata in materia d’impresa ha rinviato il procedimento all’udienza del 22 giugno assegnando agli amministratori termine fino al 9 giugno per il deposito di una relazione che dia conto, tra l’altro, dell’esito delle assemblee di Visibilia Editore e della controllata, dell’attività posta in essere per monitorare l’andamento della gestione sociale con rendiconto sullo stato di indebitamento, del rispetto del piano di rientro da parte di Visibilia Concessionaria e di Visibilia srl in liquidazione con valutazione sulla effettiva possibilità di recupero dei crediti. Ai sindaci, invece, viene concesso tempo fino al 19 giugno per osservazioni sulla gestione sociale in corso, sulla persistenza della continuità aziendale e sulla relazione degli amministratori.