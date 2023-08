Visibilia: internal dealing, a giugno Sif Italia ha acquistato quasi 2,7 mln azioni

Agosto 24, 2023

Miano, 24 ago. (Adnkronos) – Sono pari a quasi 2,7 milioni le azioni Visibilia Editore acquistate lo scorso giugno da Sif Italia, gruppo allora presieduto da Luca Giuseppe Reale Ruffino morto suicida il 5 agosto a Milano. E’ quanto si legge nell’ultimo internal dealing della società editrice che elenca le 15 operazioni che hanno portato Sif Italia, dedica all’amministrazione di condomini e alla gestione di patrimoni immobiliari, a possedere la maggioranza della società fondata dalla ministra del Turismo Daniela Santanché.

Sif Italia oltre ad aver sottoscritto l’aumento di capitale – comprando oltre 254mila azioni con un investimento di poco inferiore a 51mila euro – ha fatto multipli acquisti quando il titolo quotato sul mercato Euronext Growth Milan oscillava tra 0,1939 euro e 0,371 euro, ben lontano dai valori attuali: oggi Visibilia quota a circa 1,80 euro dopo aver toccato, ieri, il massimo annuale di 1,94 euro ad azione.

Intanto, la procura di Milano continua a indagare per istigazione al suicidio: l’ipotesi prevalente è che si sia trattato di un gesto volontario non essendo emersi elementi per sostenere il contrario.