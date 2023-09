Visibilia: procura Milano insiste su invio ispettori, giudici si riservano

Settembre 28, 2023

Milano, 28 set. (Adnkronos) – La procura di Milano ribadisce la richiesta di ispezione per Visibilia Editore, il gruppo fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanché, sottolineando in accordo con i piccoli azionisti che hanno intentato la causa, l’attualità delle irregolarità denunciate rispetto alle quali i nuovi amministratori non si sarebbero prodigati per eliminarle, anzi le starebbero protraendo continuando a indicare, secondo l’ipotesi accusatoria, nel bilancio al 31 dicembre 2022 e nella semestrale 2023 valori non veritieri. Per questo l’aggiunto Laura Pedio e il pm Maria Gravina hanno insistito, davanti al collegio presieduto da Amina Simonetti, con la richiesta di ispezione.

Ipotesi condivisa dall’avvocato Antonio Piantadosi che tutela gli interessi dei soci di minoranza e che ha chiesto che oltre l’ispezione, la revoca degli amministratori e dei sindaci, quindi la nomina un amministratore giudiziario, determinandone la durata e i poteri, “ivi compreso l’avvio delle azioni di responsabilità” verso gli amministratori e i sindaci.

“L’operato degli attuali amministratori è assolutamente estraneo alle irregolarità contestate dalla procura di Milano, non c’è nessuna contestazione specifica e al momento non c’è nessuna incertezza rispetto a una corretta gestione e a un corretto controllo della società” spiega l’avvocato Fabio De Ferré che tutela i nuovi vertici al termine dell’udienza durata poco meno di due ore.

“In udienza abbiamo parlato di una possibile tensione di cassa che potrebbe tradursi in 40mila euro per il primo semestre 2024, lo abbiamo segnalato noi come amministratori, in un’ottica prudenziale, nel pieno rispetto dei doveri di controllo e gestione”, aggiunge l’avvocato Re Ferré, ma la richiesta di ‘battere cassa’ alla Santanché per evitare ipotetiche nuove crisi trova pronta risposta dallo stesso neo presidente di Visibilia Editore, Giuseppe Vadalà Bertini. “Daniela Santanché ha fornito garanzie reali e sta rispettando tutti gli accordi. Io sono entrato il 10 marzo e il cda è compatto, da allora stiamo attentamente valutando e controllando tutto”.

La difesa ha depositato la nota della società del consulente del lavoro che spiega la “correttezza” della procedura di regolarizzazione della posizione dell’ex dipendente Federica Bottiglione e ha confermato la decisione di ‘riattivare’ la quarta tranche del prestito obbligazionario con Negma (fondo che non si è ancora pronunciato). “Ho totale fiducia nella giustizia, sono sereno, Sif Italia è al nostro fianco e ci sono altre opportunità a cui guardiamo. Non comprendiamo le ragioni effettive per cui questo procedimento è durato così a lungo, ma siamo certi di aver fornito tutti gli elementi utili al tribunale per poter rigettare la richiesta” di ispezione, chiosa il presidente di Visibilia Editore.

Di ben altro avviso Giuseppe Zeno, socio di minoranza dell’azienda e protagonista dell’azione giudiziaria contro il gruppo quotato, che fuori dall’aula non ha risparmiato attacchi alla gestione Santanché. I giudici si sono riservati, la decisione potrebbe arrivare già a breve.