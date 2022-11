Visibilia: procura Milano rinuncia a istanza su Visibilia Editore, debiti saldati (2)

Novembre 30, 2022

(Adnkronos) – Visibilia Editore è riuscita a risolvere il contenzione fiscale attraverso l’intervento della Concessionaria (debitrice della quotata) che aveva a bilancio un patrimonio negativo per 2,5 milioni di euro che è stato ‘saldato’ con un versamento di pari valore da parte di Immobiliare Dani. Il patrimonio della Concessionaria è stato ripristinato anche con un aumento di capitale di 2 milioni di euro, liquidità usata, solo in parte, per pagare i debiti della quotata. I conti in ordine e la risoluzione con il fisco hanno portato il pm di Milano Roberto Fontana a rinunciare a proseguire con la procedura nei confronti della società editrice.

Per Visibilia Concessionaria – l’udienza si è tenuta davanti al giudice Sergio Rossetti – c’è stato invece un rinvio al 7 febbraio prossimo per provare a risolvere le contestazioni sui conti. Rinvio a fine marzo per la Visibilia srl in liquidazione nel tentativo di arrivare a un accordo di ristrutturazione, nuova udienza a marzo anche per la holding per cercare di evitare di proseguire sul fronte fallimentare. Entro primavera, quindi, il gruppo Visibilia potrebbe chiudere la partita che riguarda la ristrutturazione, mentre potrebbe resterebbe in piedi solo la questione penale che riguarda il falso in bilancio.

“La procura di Milano ha rinunciato all’istanza di liquidazione giudiziale per Visibilia Editore avendo verificato che sono stati estinti integralmente i debiti verso l’Agenzia delle Entrate, siamo nell’ordine di 1,5 milioni di euro, per le altre tre società per le quali le operazioni di risanamento sono iniziate abbiamo concordato con la procura dei rinvii, nel frattempo si sistemerà tutto quanto, fra febbraio e fine marzo. La cosa fondamentale era chiudere subito sulla quotata”, le parole del’avvocato Salvatore Sanzo che tutela gli interessi del gruppo al termine delle quattro udienze.