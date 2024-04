Visibilia: procura Milano ‘sospende’ ipotesi bancarotta per Santanché

12 Aprile 2024

Milano, 12 apr. (Adnkronos) – “L’ipotesi di reato di bancarotta è stata stralciata dal procedimento principale poiché per nessuna delle società del gruppo Visibilia è nel frattempo intervenuta dichiarazione di insolvenza”. Ne dà conto il procuratore di Milano Marcello Viola dopo aver comunicato la chiusura dell’indagine per la ministra del Turismo Daniela Santanché e altre 16 persone, tra amministratori e sindaci, nonché di Visibilia Editore spa, Visibilia srl in liquidazione e Visibilia Editrice srl.

“L’ipotesi di reato attiene alla contestata falsificazione dei bilanci di esercizio dal 2016 al 2022 per Visibilia Editore spa, dal 2016 al 2020 per Visibilia srl in liquidazione e dal 2021 al 2022 per Visibilia Editrice srl” si legge nel comunicato. “La corretta formazione dei bilanci, nell’ipotesi accusatoria, avrebbe evidenziato una perdita del capitale sociale per Visibilia Editore spa a far data dal bilancio 2016, per Visibilia srl a far data dal bilancio 2014 e per Visibilia Editrice srl a far data dal bilancio 2021”.