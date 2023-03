Visibilia: tribunale Milano respinge ricorso, tempo a nuovo cda per verifiche

Marzo 10, 2023

Milano, 10 mar. (Adnkronos) – Il tribunale civile di Milano ha sciolto la riserva – l’udienza si è tenuta ieri – rinviando il procedimento su Visibilia Editore al prossimo 30 marzo e concedendo agli amministratori tempo fino al 23 marzo per “documentare l’adeguata professionalità posseduta da ciascun componente del consiglio di amministrazione e per depositare una relazione che dia conto delle iniziative assunte per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi”. Inoltre è stato concesso “ai sindaci termine fino al 29 marzo per consegnare le loro osservazioni sulla relazione degli amministratori”. Lo si apprende da fonti legali.

In sostanza il tribunale ha respinto la richiesta degli azionisti di minoranza della società quotata e ha fissato la nuova udienza interlocutoria chiedendo questi chiarimenti al nuovo cda che si è insediato il 7 marzo scorso. I richiedenti chiedevano l’intervento di un amministratore giudiziario per verificare lo stato di Visibilia, ravvisando “una continuità tra vecchia e nuova maggioranza”. Fino a poco tempo fa la società editrice, alle prese con guai finanziari, aveva come primo azionista il neo ministro del Turismo Daniela Santanchè.