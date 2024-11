Visibilia: udienza dedicata a difese, martedì possibile decisione su Santanché

21 Novembre 2024

Milano, 21 nov. (Adnkronos) – E’ un’udienza dedicata ad alcune delle difese degli imputati quella che si celebra oggi davanti alla gup di Milano Anna Magelli su Visibilia Editore, l’inchiesta per falso in bilancio vede coinvolte 17 persone (più tre società) tra cui la ministra del Turismo Daniela Santanché, il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote della ministra Silvia Garnero.

Al centro del contendere c’è, per la procura, il presunto “disegno criminoso” di chi rivestendo allora ruoli apicali avrebbe omesso “ogni attività di accertamento” sul bilancio della spa Visibilia Editore, quotata sul mercato gestito da Borsa Italiana, con il fine “di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto” e l’effetto finale di indurre in errore gli investitori e mettere a rischio la continuità della spa. Lo squilibrio finanziario, a partire dall’esercizio 2016, avrebbe ‘compromesso’ la società e le scelte dei vertici avrebbero causato quasi l’azzeramento del valore azionario.

Il calendario di udienze è ancora fitto: si torna in aula domani, poi il 25 novembre è prevista la difesa Santanché, rappresentata dagli avvocati Nicolò Pelanda e Salvatore Sanzo, infine martedì 26 novembre è prevista la decisione che potrebbe costare il processo alla ministra del Turismo e agli altri imputati.