Vittorio Cecchi Gori in terapia intensiva al Gemelli

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per “insufficienza respiratoria”. A darne notizia, in diretta su Rai1, ospite di ‘Storie Italiane’, Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic, che ha spiegato: “Vittorio era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati ad una saturazione bassa, poi ieri ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in terapia intensiva, per insufficienza respiratoria”.

“Ho sentito poco fa il medico che lo segue tutti i giorni e mi ha detto che le condizioni di Vittorio stanno migliorando”, ha detto all’Adnkronos Valeria Marini, ex compagna di Vittorio Cecchi Gori. “L’hanno portato in terapia intensiva per questa insufficienza respiratoria e ora è sotto controllo – continua l’attrice – ma fortunatamente ho sentito il suo medico e mi sembrava più tranquillo, speriamo bene, lui è un uomo forte. Se sarà possibile più tardi lo andrò a trovare”, conclude. (di Alisa Toaff)