Volontariato: Boschi, ‘ragazzi pronti a donare sangue, impegno per coinvolgerli’

Luglio 13, 2023

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Donare il sangue è vita. Sono certa che ragazzi e ragazze se stimolati siano pronti a donare. Spesso proprio le nuove generazioni sono in prima linea quando si tratta di pensare con generosità agli altri, a cominciare dal volontariato. Il nostro impegno è cercare di coinvolgerli sempre di più con campagne mirate. La risposta di ragazzi e ragazze non mancherà”. Lo ha dichiarato la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, promotrice della conferenza stampa di Avis in cui è stata presentata la campagna rivolta a più giovani ‘Mettiti in gioco, dona il sangue’.