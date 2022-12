Volontariato: De Poli (Udc), ‘sia riconosciuto come patrimonio umanità da Unesco’

Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Il volontariato c’è sempre. Persone accanto ad altre persone, che vivono e sviluppano il senso della comunità, appunto, il senso dello ‘stare accanto’. I volontari meritano la nostra riconoscenza e gratitudine. Per questa ragione ho promosso in passato e continuerò a sostenere con forza la candidatura del volontariato come Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco”. Cosi il senatore Udc Antonio De Poli in occasione della Giornata internazionale sul volontariato.

“Le istituzioni – prosegue – individuano nei volontari e nelle loro associazioni un ‘alleato’ per fronteggiare le sfide e affrontare i cambiamenti che si rendono necessari per costruire una società migliore”.