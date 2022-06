Volontariato: Mattarella, ‘risorsa di primaria importanza per Italia da angeli del fango’ (2)

Giugno 16, 2022

(Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica ha anche ricordato le esperienze all’estero, “in Nepal, in Albania, in altre circostanze. Tutto questo dimostra il valore del volontariato e della Protezione civile”, anche in linea con quanto previsto dalla nostra Costituzione.

In particolare Mattarella ha fatto riferimento all’articolo 2 della Carta, in base al quale “la Repubblica rispetta, riconosce i diritti inviolabili della persona come singolo e nelle formazioni sociali che concorre a costituire. La libera facoltà di associarsi che precede lo Stato, che lo Stato riconosce è una delle modalità, delle forme in cui si dà sostanza, espressione al nostro Paese come comunità. Dall’altra parte, l’articolo 2 ricorda, richiama i doveri inderogabili di solidarietà”.

“Per il volontariato più che dovere è una vocazione, un impulso, un impegno, una scelta libera. Mettere insieme -ha concluso il Capo dello Stato- formazioni sociali che operano per la solidarietà e il volontariato, che esprime al meglio appunto questo richiamo fondamentale che l’articolo 2 della nostra Carta indica”.