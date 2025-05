Volvo: S&P conferma rating ma abbassa outlook a ‘negativo’

30 Maggio 2025

Roma, 30 mag. -(Adnkronos) – In uno scenario “difficile” per il settore automobilistico l’agenzia S&P ha confermato il rating BB+ di Volvo Cars ma ha rivisto a ‘negativo’ l’outlook motivato dalle “numerose sfide che Volvo Cars dovrà affrontare nei prossimi due anni”, sfide che minacciano il cammino verso una crescita sostenibile. In questo contesto, si spiega, l’attuazione del programma di riduzione dei costi – annunciato dal gruppo, controllato dai cinesi di Geely, “potrebbe non essere sufficiente”. Sulle prospettive pesano i dazi sulle importazioni annunciati dall’Amministrazione Trump, nonché sempre negli Usa la potenziale revisione dei crediti d’imposta per i veicoli elettrici e il divieto di vendita a partire dal 2027 per case automobilistiche controllate dalla Cina, oltre a una accresciuta concorrenza nello stesso mercato cinese.

Il fatto è che per Volvo Cars le vendite negli Stati Uniti hanno rappresentato il 16% di quelle globali nel 2024 e, ad eccezione di un modello (la EX90 prodotta a Charleston), il resto è importato e quindi soggetto a dazi. Con eventuali tariffe al 25%, è l’analisi dell’agenzia, l’EBIT dichiarato di Volvo Cars subirà un impatto di 6-7 miliardi di corone svedesi nel 2025 o di 10 miliardi di SEK su base annua. Di conseguenza, scrive S&P, “prevediamo che la redditività e la generazione di cassa di Volvo Cars, dopo gli investimenti, subiranno pressioni nel 2025-2026, in parte attenuate dal sostanziale programma di riduzione dei costi che dovrebbe avere un impatto sull’EBIT del gruppo a partire dal 2026”.