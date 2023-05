Webuild: completato a San Donato Milanese il nuovo centro direzionale Eni

Maggio 18, 2023

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – Il presidente e l’amministratore delegato di Eni, Giuseppe Zafarana e Claudio Descalzi, accompagnati dall’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini hanno effettuato oggi, alla presenza del sindaco e del vice sindaco di San Donato Milanese, Francesco Squeri e Carlo Barone, la visita in anteprima del nuovo centro direzionale Eni, realizzato da Webuild. Alla visita hanno preso parte l’amministratore delegato di Dea Capital Real Estate, Emanuele Caniggia, gestore del fondo proprietario dell’immobile, e dal managing partner and group chairman di Gwm, Roberto Tamburrini, investitore del fondo.

Il nuovo centro direzionale è tra gli edifici green più innovativi al mondo e con una superficie di 65.000 metri quadri è in grado di ospitare fino a 4.600 persone. Il centro sorge a San Donato Milanese, area sud-est di Milano sui terreni di Metanopoli, storico presidio di Eni. Il centro è stato realizzato con tecniche ingegneristiche all’avanguardia, dove funzionalità ed estetica si fondono andando oltre i canoni tradizionali dell’edilizia civile consegnando alla città un edificio dalle caratteristiche innovative.

Numerose le soluzioni adottate da Webuild per accrescere la sostenibilità dell’opera. Il complesso è in linea con i requisiti Leed Gold, la certificazione più importante al mondo per la valutazione delle caratteristiche ‘green’ degli edifici: rivestimenti interni e pitture a bassissima emissione inquinante garantiscono la qualità dell’aria indoor; le facciate sono state realizzate con un vetro speciale a ridotta emissione termica interna; un sistema fotovoltaico esteso a tutte le coperture. Sviluppato su tre torri collegate tra loro, il complesso progettato dallo studio internazionale di architettura Morphosis presenta un ampio basamento di marmo bianco, sul quale si estendono i circa 12.000 metri quadri della grande piazza interna e le aree a verde.

Delle tre torri, l’Icon Tower è la più alta, 11 piani ospita anche il ristorante aziendale al piano terra; la Landmark Tower è la torre più grande, con una superficie di 23.700 metri quadri distribuiti su 9 piani; la Skygarden Tower è l’edificio centrale e ospita alla sua base un salone conferenze. Le tre torri sono collegate da ponti che rappresentano elementi estetici distintivi, oltre che funzionali: le torri Landmark e Icon sono collegate tra loro da un ponte con luce di 85 metri, che diventano 68 metri per il collegamento tra la Icon e la Skygarden.

Nel complesso, la struttura, si eleva verso l’alto con forme architettoniche sinuose. Caratteristiche sono le facciate, che si estendono nel complesso per 40.000 metri quadri, il cui disegno è ispirato alla Terra, visibile grazie all’effetto ottico adottato per i rivestimenti esterni in lamiera metallica microforata ed elettro-colorata.

Il complesso Eni rientra tra le tante opere iconiche realizzate dal gruppo Webuild su scala mondiale, tra cui il centro culturale Stavros Niarchos ad Atene, in Grecia, progettato dall’architetto Renzo Piano e frutto del connubio tra l’arte e l’eccellenza della tecnica, o lo stadio Al Bayt dei Mondiali di Calcio 2022 in Qatar, protagonista della cerimonia di apertura del campionato, che si distingue per il profilo unico e inconfondibile, ispirato alla bayt al sha’ar, tradizionale tenda qatariota simbolo dell’accoglienza e dell’ospitalità tipiche della cultura araba.