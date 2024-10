Welfare, Albini (Confindustria): “Previdenza complementare ha bisogno di regole certe”

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Parliamo di un welfare complementare, che è complementare rispetto al welfare state, che vive della fiscalità generale e delle contribuzioni obbligatorie e quindi del benessere dell’economia del Paese. E’ chiaro quindi che, nel momento in cui il Paese cresce, preserva la sua spina dorsale manifatturiera e la sua capacità di creare ricchezza a beneficio della collettività. La previdenza complementare ha bisogno di un insieme di regole certe, noi andiamo verso un futuro molto incerto, abbiamo dei dati che sono legati alle grandi trasformazioni e transizioni che stiamo vivendo, ma soprattutto i dati sulla demografia che devono farci riflettere”. Lo ha detto Pierangelo Albini, direttore area Lavoro, Welfare e capitale umano di Confindustria, intervenendo al Global Welfare Summit’, il più importante evento sul welfare globale in Italia in corso a Villa Miani a Roma.