Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Ieri da Vilnius la Meloni ha trovato il tempo per registare un video sulla social card, che esclude anziani e poveri soli come se appartenessero a un’altra categoria di povertà. Siamo rimasti allibiti, non abbiamo ancora capito di cosa si sta parlando”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia presentando il Ddl del Pd sui mutui.