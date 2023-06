Welfare, Bussoni (Confesercenti): “Previsto già a livello contrattuale”

Giugno 30, 2023

Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “I contratti che noi abbiamo sottoscritto prevedono forme di welfare già indicate a livello contrattuale. I nostri enti bilaterali hanno finanziato tutte le patologie più gravi. In questo momento abbiamo stanziato nei confronti degli imprenditori dell’Emilia-Romagna e dei dipendenti delle stesse imprese degli importi fino a 1.500 euro per i dipendenti e 5.000 euro per le imprese. Tutto questo avviene perché ci sono fondi di solidarietà stanziati”. A dirlo Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

“Siamo – sottolinea – in una fase in cui la stagione turistica lascia ben sperare, abbiamo un flusso importante e chi opera nell’ambito delle piccole e medie imprese, come noi, ha un rapporto con i propri dipendenti molto stretto”.