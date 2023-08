Welfare: Calandrini (Fdi), ‘con card Dedicata a te benefici anche per aziende’

Agosto 28, 2023

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Sempre maggiori sostegni, per le italiane e gli italiani in difficoltà economica, da parte del governo Meloni. Più di un milione di card ‘Dedicata a te’ (su un totale di 1,3 milioni disponibili) sono state consegnate agli aventi diritto e di queste 900mila sono già state attivate facendo registrare, a oggi, una spesa totale di 7,8 milioni di euro. Fondi che rappresentano un sostegno concreto per le famiglie, ma che portano benefici anche alle imprese italiane, che hanno beneficiato di questi introiti”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.

“Lo stop al reddito di cittadinanza, a differenza di quanto paventato dalle opposizioni – prosegue -, non significa che lo Stato si gira dall’altra parte. Semplicemente sono state razionalizzate le spese, per sostenere chi è davvero in difficoltà. Anche chi non usufruirà più, da subito, del reddito di cittadinanza perché ritenuto abile al lavoro, peraltro, non sarà lasciato solo ma avrà la possibilità di iscriversi alla piattaforma per la formazione dove richiedere il sussidio da 350 euro mensili”. “L’obiettivo del governo Meloni è quello di incrociare domanda e offerta di lavoro e permettere a tutti di trovare un impiego dignitoso. L’occupazione in Italia, lo dicono i dati, è in crescita: alle italiane e agli italiani occorre dare strumenti per entrare nel mondo del lavoro e non semplici, e a volte svilenti, sussidi. Il governo continuerà a lavorare per le famiglie, soprattutto per quelle con redditi medio bassi, punti fermi sui quali si baserà anche la prossima legge di bilancio”, conclude Calandrini.