Welfare, Caridi (Inps): “Carta dedicata a te è risposta tempestiva per famiglie”

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – ”Le sinergie con il ministero dell’Agricoltura, la rete dei comuni rappresentata dall’Anci e Poste italiane ci hanno permesso di garantire la corretta implementazione di questa misura di sostegno e una risposta tempestiva per il benessere delle famiglie in stato di bisogno”. Lo afferma il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, nella conferenza stampa di presentazione della carta ‘dedicata a te’.

Le liste definitive e complete dei codici assegnati alle carte, ricorda il dg, saranno pubblicate sul sito Inps entro il 18 luglio. A partire da questa data, i comuni invieranno comunicazioni ai beneficiari con le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli uffici postali. ”A pochi mesi dall’emanazione del decreto attuativo, si è riusciti, grazie ad una intesa e collaborazione ampia e trasversale con le altre amministrazioni e in primis con il ministero dell’Agricoltura, a mettere in produzione un servizio importante e delicato che impatta sulle famiglie più bisognose”.

La possibilità di mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni il grande patrimonio informativo di Inps, e agire in sinergia ed in interoperabilità con tutto il sistema della pubblica amministrazione, conferma che si possono costruire sinergie importanti a vantaggio dei cittadini e della modernizzazione del Paese”, conclude Caridi.