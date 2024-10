Welfare, Chiaraluce (Unicredit): “Premio Global Welfare conferma valore nostro sistema”

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Questo riconoscimento conferma il valore del sistema di welfare di UniCredit, con il quale investiamo ogni giorno sulle persone, sulla salute e sulla qualità della vita. Negli ultimi 2 anni abbiamo intrapreso un percorso di trasformazione, Welfare Reconnect, per riconnettere l’offerta Welfare alle persone con un approccio integrato,aumentandone la conoscenza e l’utilizzo e puntando su 3 pilastri: aumento del potere d’acquisto; riconciliazione delle esigenze professionali e personali e education. Crediamo nel ruolo sociale del welfare, che può aumentare conoscenze e consapevolezza sulle aree del benessere, e per questo abbiamo sviluppato percorsi di sensibilizzazione su salute, disabilità invisibili, caregiving e genitorialità. Abbiamo messo al centro il Caring delle nostre persone con soluzioni per il benessere a 360°, che supportando la conoscenza, forniscono strumenti e migliorano il benessere nel luogo di lavoro, a sostegno del Caring personale e familiare e con impatti positivi su persone, famiglie e comunità”. Lo ha detto Claudia Chiaraluce, Head of Welfare & People Care di UniCredit, commentando l’assegnazione del premio Global Welfare, consegnato, nell’ambito del ‘Global Welfare Summit’ tenutosi a Villa Miani a Roma, dall’Osservatorio Italian Welfare, in collaborazione con la Fondazione Interuniversitaria Marchetti, alle aziende che si sono contraddistinte per global welfare score, sostenibilità sociale, inclusività ed educazione al welfare.