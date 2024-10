Welfare, Cuzzilla (Federmanager): “Sanità integrativa va sostenuta con defiscalizzazione”

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Innanzitutto io ringrazio il Servizio sanitario nazionale per quello che fa, in particolare per quanto è stato fatto nel corso della pandemia dal nostro personale sanitario. Sulla sanità integrativa io dico che non se ne può fare a meno, è un elemento contrattuale fondamentale e i fondi sanitari integrativi stanno lavorando bene. La sanità integrativa va incentivata, sta dando una mano a quella pubblica, anche attraverso misure di defiscalizzazione, come per la previdenza integrativa. E poi serve un tavolo per incentivare i fondi pensione che investono in Italia”. Lo ha detto Stefano Cuzzilla, presidente di Cida e Federmanager, intervenendo alla prima edizione, a Villa Miani a Roma, del ‘Global Welfare Summit’, il più importante evento sul welfare globale in Italia.

“E non dimentichiamo -ha concluso- che con la sanità integrativa si combatte anche l’evasione fiscale”.