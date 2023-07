Welfare: De Carlo (Fdi), ‘da governo sostegno concreto a famiglie e attività commerciali’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “La Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità che il governo ha presentato oggi è uno strumento concreto di sostegno alle famiglie e alle attività commerciali. L’esecutivo ha così creato un fondo da 500 milioni di euro che permetteranno a circa 1,3 milioni di famiglie italiane – composte da almeno tre persone, con Isee inferiore a 15mila euro e che non godono di altre integrazioni da parte dello Stato – di ottenere la carta; il valore è di 382,50 euro, utilizzabili fino a dicembre 2023. È il risultato di una grande collaborazione tra il Governo, i comuni, l’Inps, Poste e commercianti: è il segno che quando si tratta di sostenere le persone in difficoltà l’unione delle forze genera grandi risultati”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia e presidente della IX Commissione – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare Luca De Carlo.

“A questo – prosegue – si affianca poi il lavoro fatto dal ministro Lollobrigida per ottenere dalle attività commerciali aderenti una scontistica del 15 per cento sui prodotti considerati ‘primari’, oltre al fondo da 110 milioni di euro che servirà a sostenere l’acquisto e distribuzione di generi alimentari a tutte quelle persone in stato di povertà che non emergono dagli archivi degli enti pubblici ma che vengono segnalati grazie al fondamentale lavoro delle associazioni di volontariato. Credo che in un momento difficile come questo, tanto per le famiglie quanto per lo Stato, trovare soluzioni che mettano insieme più realtà per garantire il sostegno alle persone in difficoltà economica sia prioritario e fondamentale”.