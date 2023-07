Welfare: Foti, ‘ottima iniziativa governo meloni ‘dedicata a te’ per famiglie’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Ottima l’iniziativa ‘Dedicata a te’ voluta dal Governo Meloni che sarà presentata domani a Palazzo Chigi. Una carta distribuita da Poste Italiane renderà disponibile un contributo per l’acquisto da parte delle famiglie di generi alimentari di prima necessità. Lo specifico fondo di 500 milioni di euro – previsto nella Legge di Bilancio del Governo Meloni – servirà di concreto supporto ai cittadini per fronteggiare il caro prezzi: uno stanziamento fortemente voluto dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Prezioso è stato anche il supporto di Inps, Anci e delle associazioni del Terzo Settore. Un’azione che attesta nei fatti ancora una volta la vicinanza di Fratelli d’Italia e del centrodestra alle famiglie italiane”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.