Welfare: Fratoianni, ’30 euro contro carovita insulto, imbarazzato per Meloni’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “È evidente che non siano Meloni, Lollobrigida o gli altri parlamentari di Fratelli d’Italia che in queste ore stanno riempiendo di elogi la card ‘Dedicato a te’, a fare la spesa a casa loro, perché altrimenti saprebbero che i 30 euro al mese per fare la spesa (spicciolo più, spicciolo meno) che oggi hanno messo in campo contro il carovita, sono poco più che un insulto”. Così Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

“Un insulto alle tasche di lavoratori e lavoratrici italiani – continua l’esponente dei rossoverdi -, che sono i più tartassati d’Europa fra inflazione e bassi salari, ma anche un insulto all’intelligenza di chi sa che con 30 euro al mese compri più o meno 20 litri di latte, se non devi comprare quello senza lattosio”. “Sono francamente imbarazzato per Meloni. Sono anni che usa a piene mani la retorica della destra su natalità e famiglia, ma alla prova dei fatti mette sul piatto delle famiglie in difficoltà la miseria di 500 milioni, mentre dà 900 milioni di euro alle società di calcio di serie A”, incalza ancora Fratoianni che poi conclude dicendo che è “davvero un’elemosina questa card del governo, che deve essersi ispirato alla tessera del pane dei tempi della seconda guerra mondiale…”.