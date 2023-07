Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug (Adnkronos) – “380euro, una tantum, per cinque mesi del 2023 significa 2,5euro al giorno a famiglia. Questa è la nuova social card lanciata in pompa magna dal Governo. Levano il Rdc e danno la carità. Una presa in giro, utile solo a Meloni per la sua propaganda sulla pelle dei poveri”. Lo scrive su Twitter Chiara Gribaudo, deputata del Pd.