Welfare: La Pietra (Fdi), ‘governo Meloni dalla parte dei più deboli con atti concreti’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Il governo Meloni si dimostra ancora una volta dalla parte dei più deboli con atti concreti. Con la presentazione della card salva spesa abbiamo varato una misura che viene incontro alla necessità delle famiglie italiane, che si sono trovate a fare i conti con un esponenziale aumento dei prezzi dei generi alimentari”. Lo ha detto Patrizio La Pietra, sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e senatore di Fratelli d’Italia.

“Il contributo economico una tantum per nucleo familiare, di importo complessivo di 382,50 euro ed erogato attraverso la ‘Carta dedicata a te’, rilasciata da Poste italiane – prosegue -, potrà essere utilizzato presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Inoltre il Masaf ha stipulato una serie di accordi con tutti gli esercizi aderenti, appartenenti alla grande distribuzione organizzata e non solo, per favorire l’applicazione di un ulteriore sconto del 15% in favore dei possessori delle carte, con una conseguente crescita potenziale del potere d’acquisto che potrà arrivare a 440 euro”. “Dalla crisi economica e dalle ripercussioni negative che stanno impattando sulla quotidianità delle famiglie italiane non si esce con gli slogan, ma con azioni concrete. La ‘Carta dedicata a te’ è un’ottima notizia per i cittadini ed è l’esempio tangibile della volontà del governo di essere al fianco degli italiani”, conclude La Pietra.