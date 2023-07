Welfare: Magi, ‘social card è mancia distrazione di massa’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “A neanche un anno di governo, sotto pressione e in assenza di risultati, Giorgia Meloni rispolvera l’antica ricetta dei populisti l governo: la mancia di distrazione di massa”. Così Riccardo Magi, segretario di +Europa.

“Una card per la spesa da 382 euro e 50 centesimi per una platea di 1,3 milioni di famiglie: si tratta di un fondo da 500 milioni di euro per il 2023 per un contributo una tantum destinato solo alle famiglie con almeno 3 componenti e un’Isee fino a 15.000 euro. Un provvedimento che esclude i single, in un Paese in cui ormai il 50% dei cittadini italiani vive da solo. Una misura che non aiuta davvero nemmeno le fasce più deboli del Paese”.

“Tanta, troppa approssimazione per chi voleva rilanciare l’Italia e si definisce patriota. Tanta, troppa presunzione nel non riconoscere ancora una volta la necessità di riforme strutturali per invertire la rotta e provare a non essere più il fanalino di coda d’Europa sul livello dei salari”, conclude Magi.