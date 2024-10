Welfare, Mazzariello (Gruppo Chiesi): “Benessere pilastro centrale nostra strategia di business”

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. (Labitalia) – “Il benessere è un pilastro centrale della nostra strategia di business, con un forte focus sulle persone. Vogliamo creare un luogo di lavoro positivo e inclusivo, un vero e proprio ‘happy place’, dove ogni collaboratore si senta valorizzato per la sua unicità. In Chiesi, ognuno può costruire relazioni significative, esprimere il proprio potenziale e trovare un equilibrio che abbracci tutti gli aspetti della vita. Le nostre politiche flessibili e personalizzate riflettono i valori di Chiesi come Società Benefit e B Corp, che punta a creare valore condiviso per il business e per la società. Questo approccio non solo assicura il successo sostenibile del nostro Gruppo, ma ci rende anche un datore di lavoro ambito, capace di attrarre i migliori professionisti e talenti del settore biofarmaceutico, un settore sempre più globale, competitivo e dinamico. Il riconoscimento che riceviamo oggi, insieme alla certificazione ‘Great Place To Work’ su scala globale (ottenuta per 27 Paesi), è una conferma che siamo sulla strada giusta. Siamo fieri di continuare a costruire un futuro in cui le persone e il benessere collettivo sono al centro di tutto ciò che facciamo”. Così Giacomo Mazzariello, Executive Vice President e Chief Human Resources Officer del Gruppo Chiesi, commentando l’assegnazione del premio Global Welfare, consegnato, nell’ambito del ‘Global Welfare Summit’ tenutosi a Villa Miani a Roma, dall’Osservatorio Italian Welfare, in collaborazione con la Fondazione Interuniversitaria Marchetti, alle aziende che si sono contraddistinte per global welfare score, sostenibilità sociale, inclusività ed educazione al welfare.