Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Hanno azzerato i fondi per le famiglie in affitto più fragili. Hanno tagliato del 28 per cento gli stanziamenti contro la povertà, lasciando 500mila famiglie senza sostegno. E ora pensano di cavarsela con una card una tantum che vale un euro al giorno. È una presa in giro ‘Dedicata a te'”. Così su Twitter Antonio Misiani, senatore e responsabile economico del Partito democratico.