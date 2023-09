Welfare, nasce ‘360welfare’ nuova società di servizi

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set. (Adnkronos/Labitalia) – E’ stata di recente perfezionata l’operazione di fusione per incorporazione di YesTicket Srl, a socio unico 360 Payment Solutions spa, in BluBe srl, società a socio unico acquisita nel 2021 dallo stesso gruppo. La nuova società ha contestualmente cambiato la propria ragione sociale in 360Welfare srl, creando così una nuova realtà tutta italiana nel settore dei servizi di welfare aziendale, con particolare focalizzazione sui servizi alternativi di mensa aziendale (c.d. buoni pasto, nelle diverse forme utilizzate), in grado di competere con i più noti player internazionali attivi nel nostro Paese.

Grazie all’unione delle competenze ed esperienze delle due organizzazioni, 360Welfare si propone di soddisfare le esigenze dei clienti, pubblici e privati, coniugando innovazione e qualità delle attività di supporto operativo, con servizi competitivi ed efficienti, personalizzati e all’avanguardia nel contesto di trasformazione digitale.

“Con la nascita di 360Welfare – commenta Paolo Sturbini, direttore generale della neonata società – ci posizioniamo come una delle più importanti aziende italiane nel settore dei servizi di welfare aziendale alle imprese. L’operazione, conclusa in queste ore, ha lo scopo di consolidare il portafoglio Clienti, realizzando le sinergie che ci consentiranno di sviluppare ulteriormente la nostra offerta per essere sempre più competitivi su un mercato che prevediamo in grande crescita”.

Yes Ticket srl è, dal 2019, la società attraverso cui il gruppo 360 Payment Solutions eroga servizi nel settore dei buoni pasto. Blube srl, spin-off del ramo di attività dei buoni pasto del gruppo Cirfood, è stata acquisita da 360 Payment Solutions spa nel 2021.

360 Payments Solutions spa. è la società controllante del gruppo di 360Pay, che comprende oltre 300 collaboratori e 25 società in Italia e all’estero, che offrono servizi B2B legati alla mobilità di mezzi e persone con particolare attenzione alle flotte di veicoli commerciali. Il gruppo ha gestito oltre 28 milioni di transazioni nel 2022, registrando un giro d’affari consolidato di 968 milioni di euro. L’ingresso nel settore dei buoni pasto è funzionale alla strategia di diversificazione del portafoglio servizi e clienti, supportato da consistenza con il modello di business e significative sinergie tra processi e attività commerciali del gruppo.