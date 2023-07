Welfare: Piccolotti (Avs), ‘card sa di spot pubblicitario, non di lotta a povertà’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – “Prima tagliano 2,7 miliardi alle famiglie povere riformando il reddito di cittadinanza. Poi pochi giorni prima della data in cui tanti perderanno un sostegno vitale varano una card da 380 per i beni alimentari, per uno stanziamento complessivo di 500 milioni. La solita card una tantum che sa tanto di spot pubblicitario e tanto poco di lotta alla povertà e al caro-vita. E Giorgia Meloni ha anche il coraggio di dire che ‘loro ci sono e cercano di fare del loro meglio per dare una mano’. Lo dicano a chi dopo l’estate non saprà come andare avanti”. Così Elisabetta Piccolotti, deputata dell’Alleanza Verdi-Sinistra.