Welfare, Zaffini: “Serve secondo pilastro sanità integrativa, al lavoro su riforma”

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “La Commissione che presiedo sta lavorando a strutturare il secondo pilastro della sanità integrativa. La riforma che la commissione si appresta a fare, speriamo tra fine 2024 e inizio anno nuovo di avere i testi sui quali lavoreremo, punta ad avere un secondo pilastro della sanità integrativa, con prestazioni che lo Stato non garantisce e dall’altro non riesce a erogare. E’ necessaria un’assunzione di responsabilità, il nostro sistema pubblico della sanità così come è non regge”. Lo ha detto Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari Sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, intervenendo al Global Welfare Summit’, il più importante evento sul welfare globale in Italia, in corso a Villa Miani a Roma.