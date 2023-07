Whatsapp: Zuckerberg annuncia l’arrivo dei videomessaggi istantanei**

Luglio 27, 2023

Roma, 27 lug. – (Adnkronos) – Mark Zuckerberg annuncia l’arrivo dei videomessaggi istantanei su WhatsApp. Via Fb spiega che sarà possibile registrare e condividere brevi video personali direttamente nelle chat di WhatsApp. “I messaggi vocali su WhatsApp hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza. È con grande entusiasmo – si legge in una nota della piattaforma – che annunciamo l’evoluzione di questa funzione nei nuovi videomessaggi istantanei”.

Inviare un videomessaggio “è semplice come inviare un messaggio vocale. Ti basta toccare – spiega la nota – per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. Puoi anche scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video automaticamente. I video verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivare l’audio, basterà toccare il video”. I videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza.