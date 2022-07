Luglio 1, 2022

Londra, 1 lug. – (Adnkronos) – Il campione in carica Novak Djokovic si qualifica agevolmente agli ottavi di finale di Wimbledon 2022, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il serbo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, sconfigge il connazionale Miomir Kecmanovic, numero 30 del ranking Atp e 25 del seeding, con il punteggio di 6-0, 6-3, 6-4 in un’ora e 52 minuti.