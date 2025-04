Wojtyla: Casini, ‘straordinario, visita in Parlamento ha fatto la storia’

2 Aprile 2025

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – La visita di papa Wojtyla in Parlamento del novembre 2002 è stato “uno dei momenti più toccanti”. Lo ha ricordato Pier Ferdinando Casini aprendo la cerimonia ‘In ricordo di San Giovanni Paolo II – A 20 anni dalla scomparsa’ alla Camera.

“La politica non ebbe paura di superare diffidenze e inquietudini di quanti temevano che i tempi non fossero maturi e quella visita la sconfitta dello spirito laico e repubblicano e la violazione dell’autonomia della massima istituzione rappresentativa”, ha spiegato l’ex presidente della Camera.

“Noi non avemmo paura di ricevere Wojtyla in un’aula intimidita e composta, coscienti che un pezzo di storia la stava attraversando”, ha proseguito Casini, che ha anche evidenziato alcuni aspetti del pontefice come la sua “straordinaria capacita di parlare all’anima delle persone”. Per Casini, “resta forte la necessità di rispondere con coraggio all’invito che rivolse al mondo, non abbiate paura. Quella espressione ha continuato a risuonare nei nostri cuori e menti come un solido sostengo per tutti, credenti e non, e come insegnamento per affrontare con nuova fiducia le nuove sfide del terzo millennio”.