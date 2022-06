‘World Ducati Week’, dal 22 al 24 luglio sfide in pista e anteprime mondiali

Giugno 9, 2022

Mirabilandia, 9 giu. (Adnkronos) – E’ uno degli appuntamenti mondiali più attesi dagli amanti delle due ruote, e in particolare dai ducatisti, e ora sta per tornare dopo quattro anni di pausa. Da venerdì 22 a domenica 24 luglio, migliaia di appassionati affolleranno il Circuito di Misano ‘Marco Simoncelli’ per l’undicesima edizione del “World Ducati Week”.

L’evento è stato presentato a ‘Ducati World’, l’area dedicata alle moto di Borgo Panigale nel parco divertimenti di Mirabilandia, a Ravenna: la prima al mondo ispirata a un brand motociclistico e realizzata all’interno di un parco divertimenti. Claudio Domenicali, Ceo Ducati, insieme ai piloti Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Michele Pirro, Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi, Nicolò Bulega, Oliver Bayliss e al mito Ducati, il campione Troy Bayliss, hanno svelato in anteprima alcuni dei momenti salienti dei tre giorni di evento.

“È una grande soddisfazione essere qua a Mirabilandia all’interno di ‘Ducati World’ per presentare il ‘World Ducati Week 2022’, – il commento di Domenicali- un evento unico nel suo genere che evidenzia il legame fortissimo e reciproco che c’è tra Ducati e la Community di appassionati e Club, che per noi sono come una vera famiglia. Il Wdw dimostra come Ducati riesca a coniugare il suo lato più digitale e tecnologico con valori importanti come la centralità della relazione umana e il piacere di incontrarsi, elementi tipici del concetto di italianità di cui il nostro marchio è ambasciatore nel mondo”.

“Il ‘World Ducati Week’ – prosegue Domenicali – è proprio questo, un momento fisico, di autentica condivisione di passione e relazione tra gli appassionati e l’azienda, rappresentata da tutti i manager e da tutti i piloti che corrono con le nostre moto, veri eroi per tutti i Ducatisti. Non vedo l’ora di poter vivere in prima persona ancora una volta la bellezza e l’orgoglio di ritrovarci al Circuito di Misano, che ci ospita sin dalla prima edizione, per festeggiare tutti insieme la passione e l’amore per Ducati e tutto ciò che rappresenta”.

Il ‘World Ducati Week’ è aperto a tutti, a chi possiede una moto e a chi non ce l’ha. A un pubblico di ogni nazionalità, età, genere, personalità e background. Da chi preferisce la strada o la pista a chi invece si avventura nei sentieri off-road. Tra i momenti più attesi della manifestazione la gara con i piloti di MotoGP, Superbike e Supersport la Lenovo Race of Champions. La gara con i campioni Ducati, è in programma il 23 luglio. In pista scenderanno 21 piloti Ducati per sfidarsi su Panigale V4 e Panigale V2 in una competizione a doppia categoria con due vincitori.

Durante la conferenza stampa sono state svelate in anteprima mondiale le livree speciali delle Panigale V4 S di Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista, ispirate alla grafica della moto da loro usata nei campionati. Le Panigale V4 che correranno la Lenovo Race of Champions saranno poi rese disponibili per gli appassionati clienti.

Come da tradizione del ‘World Ducati Week’ ci sarà un’anteprima esclusiva. Verrà allestita una closed room, all’interno della quale si potrà scoprire uno dei nuovi modelli per l’anno 2023 che verrà poi svelato ufficialmente al resto del mondo solo in autunno. I biglietti per prendere parte all’undicesima edizione del WDW sono già in vendita. Sono disponibili diverse formule di ingresso per chi partecipa in moto o come passeggero, per una giornata o tutti e tre i giorni.

Per i ragazzi e le ragazze e le ragazze con età compresa tra i 18 e i 25 anni è stata pensata la tariffa Rookie con un prezzo speciale, valida sia per il biglietto giornaliero che per il pass di 3 giorni. L’ingresso all’evento è gratuito per i minori accompagnati fino ai 18 anni, per tutti i partecipanti provenienti da Paesi extra europei e per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori.