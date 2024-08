Yokohama: Bonafoni-Scotto, ‘ritirati licenziamenti via whatsapp grazie a Pd e sindacati’

29 Agosto 2024

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Una bella notizia. La multinazionale Yokohama ha ritirato i 15 licenziamenti via whatsaap dei lavoratori della cooperativa Car on Click che opera nella fabbrica di pneumatici a Tivoli. Saranno reintegrati alle stesse condizioni contrattuali. Dopo la mobilitazione del sindacato e le iniziative che abbiamo promosso in Parlamento e in Consiglio regionale del Lazio l’azienda è tornata finalmente sui suoi passi. Una vittoria innanzitutto dei lavoratori. Un segnale importante che però ci conferma che il compito del Pd e’ sostenere la risoluzione di tantissime vertenze aperte che nel paese sono in stallo e che hanno come sbocco prevalente precarizzazione e impoverimento del lavoro”. Così Marta Bonafoni consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della segreteria nazionale Pd e Arturo Scotto capogruppo pd in commissione Lavoro di Montecitorio.