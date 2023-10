Ztl Roma fascia verde, corteo oggi nella Capitale: “Chiediamo libertà di circolare”

Ottobre 21, 2023

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Corteo oggi a Roma contro la Ztl fascia verde. La manifestazione è partita da piazza Vittorio per raggiungere San Giovanni nella Capitale. “I cittadini romani chiedono il fermo della Ztl” ha detto Andrea Bova, promotore della manifestazione contro la Ztl fascia verde a Roma. “Quello che ieri Rocca con Gualtieri ha fatto è una cosa blanda e non ci accontenta. Noi vogliamo la libertà di circolare”. “Se io ho una macchina che è Euro 4 o Euro 3 e non ho i soldi per comprarne una nuova domani chi me li dà? Ma soprattutto qual è la mia libertà se tu mi dici che la devo buttare, non la posso parcheggiare, non posso transitare. Ribadisco è una lotta da cittadini liberi. Fermiamo Ztl fascia verde è un gruppo apartitico e apolitico, senza nessuna bandiera tranne il nostro pupazzo. Non vogliamo essere accostati ai ‘Santori’ di turno. La politica dovrebbe rappresentare i cittadini, invece, oggi la politica non ha più questa funzione non parla più con i cittadini. Il problema Ztl sta colpendo tutta Italia, è un problema grandissimo”.

Tra i manifestanti si levano cori contro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Ma quale ambientalismo, ma quale ecologia, Ztl ti spazzeremo via”, gridano i manifestanti.

A piazza Vittorio è anche in corso la raccolta firme del comitato promotore del referendum contro la Ztl fascia verde. La petizione su Change per dire “no ai nuovi varchi” e alla Ztl fascia verde è stata firmata a oggi da oltre 100mila persone.

“Il provvedimento che si apprestava a varare il sindaco Gualtieri, seppur rivisto e attenuato rispetto alla prima versione dopo le nostre proteste e di gran parte dei romani, rischiava di impattare enormemente sulla vita di tantissimi cittadini visto che il provvedimento avrebbe coinvolto nelle limitazioni oltre ‪400.000‬ automobilisti che sarebbero stati costretti a cambiare la macchina o a non poter circolare più” dichiara Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. “Al netto del ripensamento che il sindaco ha avuto in queste ore dopo un’intensa interlocuzione con la Regione Lazio, decidendo di accendere le telecamere ai varchi solo quando sarà attivo il move-in e lo strumento dei bonus per gli ingressi, sarà il governo Meloni ad intervenire con un decreto ad hoc per la capitale che miri realmente ad incidere sulla qualità dell’aria. Il provvedimento Gualtieri – spiega – avrebbe creato solo disagi a migliaia di cittadini senza risolvere il problema, poiché, i dati ci dicono che le principali fonti di inquinamento sono altre. Limitazioni del genere nella totale assenza di un’alternativa di mobilità, visto lo stato disastroso nel quale versa il trasporto pubblico romano, avrebbe scaricato tutto il peso del provvedimento sui cittadini. Per questo noi di Fratelli d’Italia ad ogni livello istituzionale dal Campidoglio al governo ci siamo attivati per far comprendere il problema e l’inadeguatezza del piano della giunta Gualtieri che del resto andava ancora una volta a discriminare i cittadini a seconda del portafoglio, se hai i soldi circoli altrimenti ti arrangi. E’ necessario garantire la coesistenza di misure volta ad abbattere le emissioni inquinanti e il diritto alla libera circolazione di tutti i cittadini”. “Attendiamo per fine mese il decreto del governo che prevederà anche una serie di incentivi per migliorare la qualità dell’aria e i mezzi in circolazione, del resto i dati di Roma sono in netto miglioramento e questo ci era già stato confermato dagli uffici tecnici, infatti, sarebbe stato totalmente inutile limitare la circolazione da marzo a novembre perché in quel periodo non sono mai stati superati i limiti previsti dalle norme, piuttosto, – conclude Rocca – chiediamoci come sia stato possibile sforare i limiti durante il lockdown quando le macchine non circolavano. Evidentemente le fonti di inquinamento sono altrove”, conclude.

“Grazie all’intervento della Regione Lazio è slittata di un anno l’entrata in vigore della nuova Fascia Verde a Roma voluta da Gualtieri, che avrebbe previsto, a partire da novembre, l’attivazione di nuovi varchi Ztl e forti restrizioni alla circolazione di auto e moto” dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia. “Un provvedimento troppo penalizzante nei confronti dei tanti cittadini romani che ora non hanno la possibilità di acquistare un’auto nuova, e che quindi, per effetto di questa misura restrittiva, non avrebbero potuto circolare liberamente in città. Tutto questo anche considerando che Roma oggi non dispone di un servizio di trasporto pubblico degno di questo nome. Questi mesi di proroga serviranno per mettere mano al piano della qualità dell’aria e scongiurare così nuovi provvedimenti a danno dai cittadini”.