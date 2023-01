Aggiornamento medici, su Doctor’s Life ripartono Ecm e Fad

Gennaio 26, 2023

Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) – Inizia il nuovo triennio, 2023-2025, per la formazione obbligatoria delle professioni sanitarie e riparte la stagione dei corsi (Ecm e Fad) di aggiornamento per medici su Doctor’s Life, edito dall’Adnkronos Salute e disponibile sul sito Doctor’sLife.it e on-demand su Sky. Sono disponibili tre corsi: chirurgia protesica dell’anca; microbiota intestinale e trapianto di cornea. A breve sarà attivo un corso, ‘La chirurgia robotica in oncologia’, in collaborazione con gli Ifo di Roma.

Doctor’s Life, il primo canale televisivo di informazione medico-scientifica dedicato a medici e farmacisti, in linea con la propria vocazione digitale, diventa sempre più “a portata di click”. Tutta l’offerta formativa e informativa è ora disponibile sulla piattaforma Vod – Video On Demand di Sky, con una maggiore interattività, tante informazioni aggiuntive e la possibilità di decidere il proprio palinsesto. È sufficiente collegare il decoder a internet e i programmi saranno già tutti disponibili su televisore, tablet, pc o smartphone.