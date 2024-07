Aids, un’iniezione due volte all’anno può prevenire l’Hiv

26 Luglio 2024

Milano, 26 lug. (Adnkronos Salute) – Prevenire l’infezione da Hiv con un’iniezione che si somministra 2 volte all’anno, ogni 6 mesi. In uno studio presentato alla 25esima Conferenza internazionale dell’Aids a Monaco di Baviera, in Germania, e pubblicato su ‘The New England Journal of Medicine’, il farmaco lenacapavir dell’americana Gilead Sciences ha azzerato i contagi, mostrando un’efficacia del 100% e una superiorità anche rispetto alla profilassi pre-esposizione (PrEP) Truvada* che si assume una volta al giorno. “Se approvato, lenacapavir rappresenterebbe la prima e unica PrEp somministrabile 2 volte l’anno”, sottolinea in una nota Gilead, impegnandosi a “dare priorità a un accesso rapido” al farmaco “e ad attivare percorsi efficienti volti all’approvazione di lenacapavir per la PrEP nei Paesi ad alta incidenza” di infezione da Hiv “e con risorse limitate”.

Il trial Purpose 1, di fase 3, ha coinvolto 5.345 donne di età compresa tra 16 e 26 anni in 25 centri del Sud Africa e in 3 centri dell’Uganda. I “risultati straordinari” dello studio “indicano che lenacapavir 2 volte l’anno per la PrEP, se approvato, potrebbe offrire una scelta altamente efficace e tollerata”, dichiara Linda-Gail Bekker, direttore del Desmond Tutu Hiv Center dell’università di Cape Town in Sud Africa ed ex presidente dell’International Aids Society (Ias), che ha illustrato i dati in conferenza.

Commenta i risultati anche Sharon Lewin, presidente della Ias, in una nota della società scientifica. “Questi dati – afferma l’esperta, direttrice del Peter Doherty Institute for Infection and Immunity dell’università di Melbourne in Australia – confermano che lenacapavir somministrato 2 volte l’anno per la prevenzione dell’Hiv rappresenta un progresso rivoluzionario, con un enorme potenziale per la salute pubblica. Se approvato e distribuito in modo rapido, conveniente ed equo, a coloro che ne hanno bisogno o lo desiderano, questo strumento ad azione prolungata potrebbe contribuire ad accelerare il progresso globale nella prevenzione dell’Hiv. Abbiamo tutti un debito di gratitudine verso le migliaia di giovani donne in Sud Africa e Uganda che si sono offerte volontarie per partecipare a questo studio”, evidenzia Lewin. “Ora – conclude – attendiamo con impazienza i risultati di Purpose 2”, trial “che valuta lenacapavir 2 volte all’anno per la prevenzione dell’Hiv in altri Paesi e popolazioni. Nel frattempo, tutte le parti interessate devono lavorare insieme per accelerare la fornitura equa delle opzioni di prevenzione dell’Hiv già disponibili e fare di più per prepararsi a quelle future, come il lenacapavir per la PrEP”.