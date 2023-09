Anaao, ‘riconferma Naddeo ci fa sperare per chiusura contratto medici’

Settembre 19, 2023

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) – L’Anaao Assomed si congratula con Antonio Naddeo per la conferma alla carica presidente dell’Aran per il prossimo quadriennio. “Questa conferma – commenta il segretario nazionale del sindacato dei medici dirigenti Ssn, Pierino Di Silverio – ci fa ben sperare per l’andamento delle trattative per il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti sanitari che si stanno svolgendo in queste settimane e che ci auguriamo possano entrare al più presto nella fase conclusiva. Le indiscusse capacità negoziali di Naddeo sono garanzia di correttezza e trasparenza per portare avanti le diverse istanze nel rispetto reciproco di ruoli e competenze. L’augurio per tutti – conclude – è che finalmente possano essere sciolti i nodi che ancora permangono”.